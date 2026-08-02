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Пятый канал

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Темные вреднее: офтальмолог объяснила, какие солнцезащитные очки нельзя покупать

Темные вреднее: офтальмолог объяснила, какие солнцезащитные очки нельзя покупать

Главное в солнцезащитных очках — наличие полноценной защиты от ультрафиолета. В беседе с 5-tv.ru врач-офтальмолог Инна Швайликова рассказала, как правильно выбирать такие очки и почему ориентироваться только на внешний вид аксессуара — ошибка.

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