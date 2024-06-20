Центр «Ладога» приглашает на бесплатный показ документального фильма

В рамках проекта, созданного в партнёрстве с Российским обществом «Знание», жители могут бесплатно смотреть тематические фильмы и шедевры документалистики! Так, в культурном центре Ладога 28 июня будет демонстрироваться фильм «Балайка 2.
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