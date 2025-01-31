Тройной промах ЕС: лишить Москву прибыли от экспорта удобрений, удержав местных фермеров от восстания - Politico

Последний шаг Европейской комиссии по введению пошлин на российские удобрения должен был стать тройной победой: по замыслу, это должно было перекрыть поток доходов от экспорта в Россию, помочь испытывающим трудности европейским производителям и избежать повышения цен, которое могло бы еще больше разозлить фермеров Евросоюза, которые и так находятся на грани открытого восстания.