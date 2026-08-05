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Газета.ру

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Экипаж Бараева и Захарова победил на соревнованиях по вертолетным гонкам в Подмосковье

Экипаж Бараева и Захарова победил на соревнованиях по вертолетным гонкам в Подмосковье

Экипаж Андрея Бараева и Дмитрия Захарова стал победителем соревнований по вертолетным гонкам на скорость и точность за Кубок Валерия Смирнова, которые прошли в Орехово-Зуево, сообщает Telegram-канал "Экипаж".

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