Минобороны РФ сообщило о 1 395 потерях ВСУ за сутки в зоне СВО

Минобороны РФ сообщило о значительных потерях в рядах ВСУ за сутки — 1 395 военнослужащих. Потери произошли в результате действий российских группировок войск: "Север", "Запад", "Южная", "Центр", "Восток" и "Днепр" в зоне СВО.