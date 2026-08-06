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Царьград

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Минобороны РФ сообщило о 1 395 потерях ВСУ за сутки в зоне СВО

Минобороны РФ сообщило о 1 395 потерях ВСУ за сутки в зоне СВО

Минобороны РФ сообщило о значительных потерях в рядах ВСУ за сутки — 1 395 военнослужащих. Потери произошли в результате действий российских группировок войск: "Север", "Запад", "Южная", "Центр", "Восток" и "Днепр" в зоне СВО.

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