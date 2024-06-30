В Сочи мошенники обманули 200 человек на 680₽ млн Начиная с января 2020 года и по май 2023 четверо человек привлекали инвесторов в проект по частной недвижимости.
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В Сочи мошенники обманули 200 человек на 680₽ млн Начиная с января 2020 года и по май 2023 четверо человек привлекали инвесторов в проект по частной недвижимости.