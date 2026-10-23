Мартин Авербух выиграл второй сезон «Выживалити. Наследники» — и четыре миллиона рублей в придачу. В тот же вечер, когда участники собрались на просмотр финала, сын Ильи Авербуха и Ирины Лобачёвой встал на одно колено перед Софьей Баранжиевой.
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