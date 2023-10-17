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Ютубер Бретт Купер сыграет классическую версию Белоснежки

Ютубер Бретт Купер сыграет классическую версию Белоснежки

Консервативная медиакомпания Daily Wire снимает собственную экранизацию сказки Братьев Гримм “Белоснежка” под названием “Snow White And The Evil Queen” (“Белоснежка и Злая Королева” – перевод “Новости Кино”).

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