Ютубер Бретт Купер сыграет классическую версию Белоснежки

Консервативная медиакомпания Daily Wire снимает собственную экранизацию сказки Братьев Гримм “Белоснежка” под названием “Snow White And The Evil Queen” (“Белоснежка и Злая Королева” – перевод “Новости Кино”).
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