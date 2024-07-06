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Благоустройство набережной Большой Невки завершат в 2025 году

Благоустройство набережной Большой Невки завершат в 2025 году

Сейчас работы ведутся на участке общей площадью 10 тыс. кв. м. В Северной столице продолжается комплексное благоустройство территории на набережной Большой Невки от Третьего Елагина моста до Парка 300-летия Петербурга.

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