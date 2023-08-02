Подготовка к мобилизации 2.0 или нечто иное?

Очередное творение наших депутатов (кстати, вот никаких особых претензий, как бы мы их и выбрали сами, да) заставило напрячься всего, кого это касается и задуматься юристов.
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