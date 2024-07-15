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Куда уходит детство: неизвестные обложки советских детских книг

Куда уходит детство: неизвестные обложки советских детских книг

«Детство, детство, ты куда ушло?» — бесконечно повторял Юра Шатунов в своей песне. А что мы помним из детства? Катание на велосипеде, рисунки на асфальте, игрушки, мультфильмы, игры во дворе, смешные считалки и, конечно, детские книги.

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