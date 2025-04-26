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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Максим Рыбин: «Не согласен, что «Локомотив» играет в неинтересный хоккей. Они умеют и атаковать, и обороняться, и играть по счету. С «Салаватом» максимум 4-1 должны сыграть»

– Вы считаете, что «Локомотив» – главный фаворит Кубка Гагарина? – Безусловно, так говорили на протяжении всего чемпионата.

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