За безопасностью спусков с тротуара на Чистопольской проследят коммунальщики

В редакцию окружной газеты «ЮГо-Восточный курьер» обратилась жительница Бронницкой улицы. «На Чистопольской улице с торца дома 4 при благоустройстве обновили тротуарную дорожку, сделали понижения к проезжей части типа горки.
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