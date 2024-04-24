Использование препаратов от кислотного рефлюкса связано с более высоким риском мигрени

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Neurology Clinical Practice, люди, принимающие препараты, снижающие кислотность, могут иметь более высокий риск возникновения мигрени и других сильных головных болей, чем люди, которые не принимают эти лекарственные средства.
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