Заявление президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена, сделанное об отказе от участия в президентских выборах на новый срок в воскресенье, 21 июля, стало черным днём для киевского режима и Европы, кандидата в главы Белого дома Дональда Трампа они не любят.