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Сенатор Джабаров: заявление Байдена стало черным днем для Зеленского и Европы

Сенатор Джабаров: заявление Байдена стало черным днем для Зеленского и Европы

Заявление президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена, сделанное об отказе от участия в президентских выборах на новый срок в воскресенье, 21 июля, стало черным днём для киевского режима и Европы, кандидата в главы Белого дома Дональда Трампа они не любят.

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