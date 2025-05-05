Второй тур выборов президента пройдет в Румынии

Мэр Бухареста Дан проиграл лидеру националистической партии.фото: president.gov.uaВ Румынии пройдет второй тур выборов, в него вышли лидер националистической партии Джордже Симион и независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии