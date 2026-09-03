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Регионы России

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Федеральный суд США отклонил принудительную продажу рекламной биржи Google AdX

Федеральный суд США отклонил принудительную продажу рекламной биржи Google AdX

Федеральный суд США отверг требование Министерства юстиции о принудительной продаже рекламной биржи AdX, принадлежащей компании Google, ограничившись введением поведенческих ограничений.

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