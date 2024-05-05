Продолжительность магнитных бурь 6 и 7 мая может составить около 30 чаcов

Исключительно высокая вспышечная активность регистрируется на Солнце прямо сейчас. За прошедшие сутки произошло более 20 вспышек, в том числе 10 вспышек уровня M, соответствующих четвёртому уровню по 5-балльной шкале событий на Солнце, сообщает Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).