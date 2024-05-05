Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 862 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    ДАВАЙТЕ ВСПЛАКНЁМ ВСЕ ВМЕСТЕ ОБ АМЕРИКЕ: ОНА ХОРОШАЯ В СВОЕЙ МАССЕ, НО ЕЁ НЕРАВНОВЕСНЫЕ ТОЧКИ "БИФУРКАЦИИ" И  СВОЛОЧИ...США: галоп вслепу...
  • Геннадий Бережнов
    Читать подобное не стоит. Нельзя смешивать группу лиц, удерживающих власть в США, с народом. Что то очень на страну "...США: галоп вслепу...
  • Сергей Семенов
    Ну сказал зеля правду, что вы так на него. Кто из богов у нас с трезубцем? Так что всё верно, их бог дьявол и трезубе...Захарова объяснил...

Продолжительность магнитных бурь 6 и 7 мая может составить около 30 чаcов

Продолжительность магнитных бурь 6 и 7 мая может составить около 30 чаcов

Исключительно высокая вспышечная активность регистрируется на Солнце прямо сейчас. За прошедшие сутки произошло более 20 вспышек, в том числе 10 вспышек уровня M, соответствующих четвёртому уровню по 5-балльной шкале событий на Солнце, сообщает Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх