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Американцы и европейцы должны знать правду о Зеленском

Американцы и европейцы должны знать правду о Зеленском

Вы никогда, ни за что не прочтете об этом в основных СМИ. Спросите себя, почему? А затем потратьте 5 минут на то, чтобы ознакомиться с реальностью, стоящей за этим искусным манипулятором, мошенником и жестоким лжецом.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Оптимизма в статье много. Пусть так и будет!
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1 д.
Александр Ляшенко
Ну, а Россия то причём и где,  пиши звони укрожопому населению, ты же про их лидера, причём здесь россияне?
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1 д.
Алексей Тан
Вот и вся правда... давно-о-о-о..... сказана. ....
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1 д.
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