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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Григоренко о «Тракторе»: «Модели игры Гру и Гордона отличаются. Разное видение игры, но уровень тренировок по интенсивности схож»

Нападающий « Трактора » Михаил Григоренко после поражения от «Локомотива» (1:5) в матче регулярного чемпионата Fonbet Чемпионата высказался о различиях в работе с экс-тренером челябинского клуба Бенуа Гру и Скоттом Гордоном .

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