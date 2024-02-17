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Дзен Дневник

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Вот Алексей вослед за Анной и Борисом…

Вот Алексей вослед за Анной и Борисом…

Признаю свою ошибку — три года назад, когда вечером 17 января 2021 года, когда поправившийся после знакомства с неизвестным веществом оппозиционер и, впоследствии, уже экстремист Навальный вернулся в Москву из Берлина, и в Шереметьево его задержали в рамках дела «Ив Роше», я полагала, что у нас таким незамысловатым образом появится "свой Мандела".

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