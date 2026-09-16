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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Доннарумма не согласен с «переходным» сезоном «Ман Сити»: «Не очень нравится слово «переходный». Цель – побеждать. Можем остаться без трофеев, но главное – менталитет победителей»

Вратарь « Манчестер Сити » Джанлуиджи Доннарумма высказался о том, что нынешний сезон под руководством Энцо Марески называют «переходным».

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