Китай обвинил США и Филиппины в подрыве стабильности в Южно-Китайском море

Филиппины нарушают мир и стабильность в Южно-Китайском море, проводя совместные патрулирования с США, заявил в четверг официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли.
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