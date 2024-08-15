Мадридский "Реал" обыграл "Аталанту" в матче за Суперкубок УЕФА

В последнем матче за Суперкубок УЕФА между мадридским "Реалом" и "Аталантой" мадридский клуб одержал победу со счетом 2:0 благодаря голам Федерико Вальверде (59-я минута) и Килиана Мбаппе (68-я минута), который провел свой первый матч за мадридский "Реал".