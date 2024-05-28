— Доктор посоветуй, что мне делать: муж не любит мою собаку!— У Вас есть выбор — отравить или утопить.
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— Доктор посоветуй, что мне делать: муж не любит мою собаку!— У Вас есть выбор — отравить или утопить.
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