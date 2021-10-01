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Кстати, убитый утырок был гражданином США

Кстати, убитый утырок был гражданином США

Они сожалеют На заметку комментаторам глумившимся над погибшим в Минске сотрудником КГБ Белоруссии.

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mark kapustin
Сочувствую родным и близким погибшего 🙏
Владимир Eвтушенко
Belitskyi Belitskyi  пидор пиндосский, не смерди, ублюдок.
Михаил Абросимов
Этим и объясняется его борзость. Он со своей бабой с чего-то решили, что по гражданину США в ответ стрелять не будут.
Степан Ротарь
Батьке не надо было взращивать всю эту кодлу.как говорится,за что боролись,на то и напоролись.

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