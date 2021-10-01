Кстати, убитый утырок был гражданином США

Любопытно, однакоПолитикаКстати, убитый утырок был гражданином США Они сожалеют На заметку комментаторам глумившимся над погибшим в Минске сотрудником КГБ Белоруссии.Вернуться к статье44НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьmark kapustinСочувствую родным и близким погибшего 🙏Владимир EвтушенкоBelitskyi Belitskyi пидор пиндосский, не смерди, ублюдок.Михаил АбросимовЭтим и объясняется его борзость. Он со своей бабой с чего-то решили, что по гражданину США в ответ стрелять не будут.Степан РотарьБатьке не надо было взращивать всю эту кодлу.как говорится,за что боролись,на то и напоролись.Комментировать
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