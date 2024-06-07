БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 281 подписчик

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Свежие комментарии

  • Надежда Никитина
    А, куда он сегодня смотрит? Значит надо делать аккуратненько."СХВАТИЛ НА УЛИЦЕ...
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    Давно пора,но вот куда будет смотреть закон?"СХВАТИЛ НА УЛИЦЕ...
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    Давно пора. За детей страшно."СХВАТИЛ НА УЛИЦЕ...

Валить иль не валить?

Валить иль не валить?

Быть или не быть, вот в чем вопрос.Достойно льСмиряться под ударами судьбы,Иль надо оказать сопротивленьеИ в смертной схватке с целым морем бедПокончить с ними?(В.

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Комментарии
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brigadier21 Snytsarienko
Для таких случаев весьма пригодилась бы старая советская разработка - зенитная разовая ракетная установка в всплывающей упаковке. Доставляется в квадрат мини-субмариной, ставится под водой на якорь, на поверхности только приёмо-передающий передатчик в поплавке остаётся. По команде из точки А - всплывающая упаковка наполняется сжатым воздухом из баллона, якорь сбрасывается, ЗРРУ идёт строго вертикально на поверхность и производит запуск зенитной ракеты. Без маркировки, естественно, желательно - копии ракеты из НАТО. Ну и приветик, Глобал Хоук, чпоки-чпоки, как говорится...
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1 д.
Нина Грекова
Я только за &quot;ТО&quot;, чтобы хуситам дали наши (русские) ракеты и пусть нацеливают на страны НАТО. Они же так поступают, поставляя вооружение ВСУ, а почему мы не можем? Всё зеркально ...
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1 д.
ВМ
Владимир Минаков
А чего вдруг один  такой беспилотник вдруг утонул? То ли его облили чем-то, то ли РЭБ над ним включали... И самолёты есть, и нефть имеется, чтобы перекрасить эти БПЛА, да с добавкой кислоты... Главное - у хуситов вожак - лев! Какой зверь в нашем доме - сложно определить...
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1 д.

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