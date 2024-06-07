Валить иль не валить?

brigadier21 Snytsarienko Для таких случаев весьма пригодилась бы старая советская разработка - зенитная разовая ракетная установка в всплывающей упаковке. Доставляется в квадрат мини-субмариной, ставится под водой на якорь, на поверхности только приёмо-передающий передатчик в поплавке остаётся. По команде из точки А - всплывающая упаковка наполняется сжатым воздухом из баллона, якорь сбрасывается, ЗРРУ идёт строго вертикально на поверхность и производит запуск зенитной ракеты. Без маркировки, естественно, желательно - копии ракеты из НАТО. Ну и приветик, Глобал Хоук, чпоки-чпоки, как говорится...

Нина Грекова Я только за "ТО", чтобы хуситам дали наши (русские) ракеты и пусть нацеливают на страны НАТО. Они же так поступают, поставляя вооружение ВСУ, а почему мы не можем? Всё зеркально ...