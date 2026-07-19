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Сергей Горбачев: Россия защитит свои танкеры, только если проведет крупную операцию в Черном море

Сергей Горбачев: Россия защитит свои танкеры, только если проведет крупную операцию в Черном море

Черноморскому флоту могли бы быть поставлены задачи завоевания господства, если не во всем Черном море, то в его северной части.

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