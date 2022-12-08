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Посол России в Ираке: США препятствуют военно-техническому сотрудничеству Москвы и Багдада

Посол России в Ираке: США препятствуют военно-техническому сотрудничеству Москвы и Багдада

Посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев заявил РИА Новости, что иракцам нравится российское оружие, но США препятствуют военно-техническому сотрудничеству между Москвой и Багдадом, проявляя нечестную конкуренцию.

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