Вышел новый трейлер Black Myth: Wukong с технологиями NVIDIA, Star Wars: Outlaws получит DLSS 3 и тр...

Вышел новый трейлер Black Myth: Wukong с технологиями NVIDIA, Star Wars: Outlaws получит DLSS 3 и трассировку лучейКомпания NVIDIA сделала серию анонсов в преддверии конференции GDC 2024, которая состоится на следующей неделе.
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