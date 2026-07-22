Google вложит $1 млрд в 2 дата-центра в Техасе площадью почти 200 000 м

Компания подала заявки на строительство объектов Project Rise 1A и Project Rise 2A в округе, где дата-центры смогут использовать чистую энергиюGoogle подала заявки на строительство двух дата-центров в округе Уилбаргер, штат Техас, с общей стоимостью инвестиций около $1 млрд.
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