Google вложит $1 млрд в 2 дата-центра в Техасе площадью почти 200 000 м

Компания подала заявки на строительство объектов Project Rise 1A и Project Rise 2A в округе, где дата-центры смогут использовать чистую энергиюGoogle подала заявки на строительство двух дата-центров в округе Уилбаргер, штат Техас, с общей стоимостью инвестиций около $1 млрд.