Су-25 ликвидировали замаскированную технику ВСУ в курском приграничье

Также был уничтожен личный состав украинской армии Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 ликвидировали замаскированную бронированную технику и военнослужащих украинской армии в приграничных районах Курской области, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.