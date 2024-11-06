Су-25 ликвидировали замаскированную технику ВСУ в курском приграничье

Также был уничтожен личный состав украинской армии Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 ликвидировали замаскированную бронированную технику и военнослужащих украинской армии в приграничных районах Курской области, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
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