Малахов заявил, что не поддерживал методы лечения Кашпировского

Телеведущий и популяризатор здорового образа жизни Геннадий Малахов положительно оценил личность известного психотерапевта Анатолия Кашпировского, но признался, что его методы лечения ему не близки.
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