ВС ВСУ: Украина не получила от США предупреждение только о первой волне атаки По словам представителя ВС ВСУ Юрия Игната, минувшей ночью Украина не получила предупреждение о пуске только первой волны атаки баллистическими ракетами, а по трем последующим волнам атак ночью уже были предупреждения.