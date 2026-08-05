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Пятый канал

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«Всему свое время»: Валерия Девятова объяснила успех Вани Дмитриенко

«Всему свое время»: Валерия Девятова объяснила успех Вани Дмитриенко

Солистка группы «Фабрика» Валерия Девятова высказалась о ранней популярности певца Вани Дмитриенко. По мнению артистки, успех зависит не только от таланта или удачи, но и от того, когда человек готов к признанию аудитории.

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