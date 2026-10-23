The defensive outpost of the Defense of the Armed Forces of Ukraine (AFU) near the town of Orekhov in the Zaporozhye region is gradually being destroyed due to the offensive of Russian troops.
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