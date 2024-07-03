В Тверской области ищут дедушку с палкой для ходьбы

В Конаковском округе Тверской области пропал 86-летний Геннадий Назаров. Как сообщают волонтёры «Совы», 1 июля текущего года пенсионер, предположительно, после 18:00, ушел из дома (СНТ Речицы, улица Двадцать первая) и не вернулся.
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