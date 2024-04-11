Директора и главбуха Россельхозцентра в регионе задержали по делу о растрате

В Кузбассе задержали директора и главбуха Россельхозцентра за растрату 1 млн Силовики задержали директора и главного бухгалтера Российского сельскохозяйственного центра по Кемеровской области, подозреваемых в растрате свыше одного миллиона рублей.
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