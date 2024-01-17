SHOT: Таганский суд Москвы зарегистрировал новый иск к Анастасии Ивлеевой

За организацию «голой вечеринки» с блогера Ивлеевой снова хотят взыскать 1 млрд рублей.Таганский суд Москвы зарегистрировал новый иск к Анастасии Ивлеевой за организацию «голой вечеринки» в клубе «Мутабор», с блогера снова хотят взыскать 1 млрд рублей.