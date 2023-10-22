Excel научился проводить автоматическое преобразование генетических данных

Программа Microsoft Excel неправильно обрабатывала даты, связанные с генетическими данными. Это создало серьезные проблемы для исследователей и научных работников, которые работают с подобным форматом статистики и формул.
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