Дикий Юг - Прир...
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Дикий Юг - Природа Юга России

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Без помощи ЦБ частные инвесторы не могут разобраться с расчетами налогов при IPO

Без помощи ЦБ частные инвесторы не могут разобраться с расчетами налогов при IPO

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Частные инвесторы в России обратились к руководству Центрального банка с просьбой помочь разобраться в вопросе налогообложения доходов, полученных при участии в первичных публичных размещениях акций (IPO).

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