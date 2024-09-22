Без помощи ЦБ частные инвесторы не могут разобраться с расчетами налогов при IPO

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Частные инвесторы в России обратились к руководству Центрального банка с просьбой помочь разобраться в вопросе налогообложения доходов, полученных при участии в первичных публичных размещениях акций (IPO).
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