Лариса Гузеева объяснила свой отказ от съемок в кино

Актриса Лариса Гузеева, которая на протяжении последних нескольких лет ведет программу «Давай поженимся!» на Первом канале, призналась, что режиссеры постоянно зовут ее сниматься в кино и сериалах, но она отвечает им отказом из-за того, что комплексует по поводу своего возраста, полноты и изменившейся фигуры.