FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 906 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Фания
    Так вам и надо мало ещё всех надо вырубитьПо всей Европе ма...
  • Lora Некрасова
    Говорили же, что после смерти Папы Франциска начнётся конец света. Вот света и нету.По всей Европе ма...
  • Лидия Санникова
    Опг?Живший в США русс...

Лариса Гузеева объяснила свой отказ от съемок в кино

Лариса Гузеева объяснила свой отказ от съемок в кино

Актриса Лариса Гузеева, которая на протяжении последних нескольких лет ведет программу «Давай поженимся!» на Первом канале, призналась, что режиссеры постоянно зовут ее сниматься в кино и сериалах, но она отвечает им отказом из-за того, что комплексует по поводу своего возраста, полноты и изменившейся фигуры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх