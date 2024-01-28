Sky: удар хуситов по британскому танкеру стал самой серьезной атакой их кампании

Военный аналитик, экс-директор Королевского института оборонных исследований Майкл Кларк заявил, что ракетный удар хуситов по британскому танкеру Marlin Luanda стал самым серьезным их успехом с начала обстрела коммерческих судов в Красном море.
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