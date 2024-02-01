Ученые рассказали, чем будут питаться люди после ядерной войны

В первый год после ядерной войны между Россией и США могут погибнуть 5 миллиардов человек от голода. Однако этого можно избежать, так как существует источник пищи, способный прокормит людей даже после ядерного "апокалипсиса".
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