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Калужские новости

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Каждый пятый клещ в Калужской области заражен боррелиозом

Каждый пятый клещ в Калужской области заражен боррелиозом

В Калужской области за неделю зафиксировано 104 случая укусов клещей, каждый пятый из которых оказался заражён боррелиозом.

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