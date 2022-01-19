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Умер митрополит, возвративший из США в Россию икону Тихвинской Богоматери - «Религия»

Умер митрополит, возвративший из США в Россию икону Тихвинской Богоматери - «Религия»

МОСКВА, 19 янв - . Митрополит на покое Владимир (Котляров), участвовавший в возвращении в Россию из США Тихвинской иконы Божией матери, умер в среду, сообщил наместник Александро-Невской Лавры епископ Кронштадтский Назарий (Лавриненко).

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