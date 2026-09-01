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Царьград

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Их след уже найден и ведёт в Германию: подруга Нателлы Метревели уверена, что убийц экс-мэра Самары найдут

Их след уже найден и ведёт в Германию: подруга Нателлы Метревели уверена, что убийц экс-мэра Самары найдут

Второй вечер подряд Андрей Малахов в программе «МАЛАХОВ» на канале «Россия» раскрывает новые обстоятельства громкого убийства экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги.

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