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Регионы России

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Иран наносит удары по американским базам в Кувейте

Иран наносит удары по американским базам в Кувейте

Иран осуществляет ракетные и беспилотные удары по американским военным базам в Кувейте, при этом один из ключевых объектов был поражён, что вызвало столбы дыма в небе.

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