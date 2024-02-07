Теперь Россия и ОАЭ «держат в кулаке» всю логистику: как США и союзники «проворонили» пятую часть мировых портов

2 дня назад 3,3K прочитали Здравствуйте, друзья! Угадайте, что общего между Россией и ОАЭ? Это не только важные месторождения с полезными ископаемыми во всем мире, от которых так зависят европейские страны, но и владение основными морскими портами.
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