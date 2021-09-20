В США наступает идеологическая дисфункция

Олег Ладогин Позорный выход США из Афганистана ещё долго будет сказываться на образе Вашингтона в мире Последствия выхода США из Афганистана ещё долго будут расходиться кругами по воде, влияя на различные аспекты будущего мирового сообщества.
Олег Ладогин Позорный выход США из Афганистана ещё долго будет сказываться на образе Вашингтона в мире Последствия выхода США из Афганистана ещё долго будут расходиться кругами по воде, влияя на различные аспекты будущего мирового сообщества.
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