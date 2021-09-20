Страна и люди

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В США наступает идеологическая дисфункция

В США наступает идеологическая дисфункция

Олег Ладогин Позорный выход США из Афганистана ещё долго будет сказываться на образе Вашингтона в мире Последствия выхода США из Афганистана ещё долго будут расходиться кругами по воде, влияя на различные аспекты будущего мирового сообщества.

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